A pochi minuti dal termine di Cremonese-Milan il tecnico grigiorosso Massimiliano Alvini è pronto a presentarsi nella sala stampa dello Zini. Segui la conferenza in diretta sui canali di tmw!

Ore 23.16 - Inizia la conferenza stampa

La squadra ha lottato per 90'

"Ci ha messo dentro voglia, passione, idee. Ha cercato di rendere la vita difficile al Milan, grande merito ai ragazzi per come hanno saputo e voluto fare la partita. La squadra ha messo anche questa voglia sabato a Salerno riprendendo la partita in un campo difficile in un campo in salute. Oggi c'è stato da parte dei ragazzi una buona lettura nel saper sporcare la gara al Milan e farli palleggiare lentamente. La loro maggiore qualità c'è, ma Marco ha salvato la partita con due grandi parate. Ma la Cremonese ha fatto una buona partita "

Pensava di poterla portare a casa nel finale?

"Ultimamente stiamo più bassi perché concedere campo a certi giocatori ti fa rischiare di prendere giocate di qualità maggiore come successo nel primo tempo, e lì dobbiamo ancora crescere e fare conoscenze da questo punto di vista. Abbiamo abbassato la linea del pressing, ma dipende dalle partite. Col Milan avremmo fatto fatica giocando alti perchè loro ti azzannano e quindi abbiamo deciso di fare una partita più bassa, cercando di chiudere molto dentro e indirizzarli esternamente. Da questo punto di vista è stata una lettura straordinaria dei ragazzi. Mi è passata per la testa l'idea di vincerla... Purtroppo avevo fatto il triplo cambio al 60' per cambiare ritmo della partita perché stavamo soffrendo, poi ho deciso di farne un altro ed ero indeciso tra Zanimacchia e Tsadjout per alzare il baricentro e provarla a vincere. Ma se avessimo perso sarei stato un pazzo (ride, ndr)"

Carnesecchi ha mostrato le sue qualità, davanti però manca qualcosa

"La Cremonese oggi porta a casa un punto significativo, perché giochi contro il Milan campione d'Italia. La Cremonese è viva e il suo campionato è questo. È logico che abbiamo bisogno di gol, una vittoria. Ci manca quello e sono certo che con il lavoro e il recupero di qualche giocatore, oggi ne avevamo di importanti fuori e chi ha giocato ha fatto una grande partita come Vasquez, Ghiglione, Felix e Ciofani. Recuperando Dessers e altri giocatori sono certo che faremo le vittorie che ci porteranno alla salvezza Sicuramente davanti abbiamo dei difetti, ma ci stiamo lavorando. Carnesecchi diventerà il miglior portiere italiano dei prossimi anni, siamo fortunati ad averlo e deve continuare a lavorare"

Che peso specifico ha il pareggio in vista di veneerdì

"Se tu sei un calciatore mediocre il punto di oggi non lo valorizzi. La partita di venerdì è difficile, dopo due giorni noi e l'Empoli dobbiamo giocare subito. Per noi è una gara importante e daremo il massimo e sicuramente il punto di oggi ti dà la consapevolezza di poter essere dentro al campionato e andare a giocartela"

Crede che la sosta arrivi al momento giusto? La Cremonese ha pareggiato sette delle ultime dieci gare.

"È un dato importantissimo che nessuno ha mai tirato fuori prima, abbiamo perso solo con Napoli, Lazio e Sampdoria come avete visto voi. La Cremonese sta bene ed è merito dei calciatori, la sosta è un'anomalia e la prendiamo, mi sarebbe piaciuto guardare il mondiale con l'Italia. Ogni squadra lavorerà per fare il massimo e quindi vediamo come sarà, non lo so e non ci sto pensando, il mio focus è sulla partita di venerdì, fondamentale per i nostri quattro mesi"

Oggi la squadra ha saputo reggere mentalmente

"La squadra è sempre stata sul pezzo, ma i calciatori nuovi e stranieri vanno adattati al campionato italiano. Sono ragazzi che arrivano improvvisamente e hanno bisogno di un percorso di adattamento. Il percorso sta iniziando a dare i risultati nell'identità e nell'atteggiamento. Mancano alcune cose e vogliamo lavorare per ottenerle"

Ore 23.28 - Finisce la conferenza