live Fiorentina, Brekalo: "Dimostriamo di essere favoriti. Problema gol? Ci lavoriamo"

17.55 - Tra poco assieme al suo allenatore Italiano anche Josip Brekalo, attaccante della Fiorentina, prenderà la parola dalla sala stampa di Leskovac, dove domani si terrà l'incontro in casa del Cukaricki valevole per la 4^ giornata della fase a gironi di Conference League.

18.13 - Inizia la conferenza stampa.

Il 6-0 dell'andata rischia di far calare la concentrazione?

"Tutta la squadra viene da tre partite senza gol. Forse la partita può servire a ritrovare forma, fiducia e gol, ma non credo sarà la stessa dell'andata: lì sono rimasti con l'uomo in meno e la partita è andata verso un'unica direzione. Ma domani siamo favoriti e dobbiamo dimostrarlo in campo".

Come superare i problemi sotto porta?

"L'unica cosa che posso fare è lavorare di più dopo gli allenamenti. Io ma anche gli altri attaccanti, rimaniamo col mister e alcuni collaboratori per calciare verso la porta. In futuro faremo meglio".

Come vivete l'alternanza sulla fascia sinistra dell'attacco?

"Ognuno ha il suo ruolo in squadra. Gioca chi fa meglio. Per me il turnover è una cosa normale. Spero che posso dare il mio contributo per la vittoria".

Cosa significa per voi questo torneo?

"La Conference League è una grande opportunità per noi. Lo scorso anno ha portato gioia a tutti i tifosi, arrivando fino alla finale. Speriamo di essere primi nel girone, ci aiuterebbe non fare due partite in più. Questo è il nostro obiettivo".

18.48 - Termina la conferenza stampa.