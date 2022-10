live Fiorentina, Italiano: "Fallo su Milenkovic sul 3-4, non meritavamo la sconfitta"

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, parla dalla sala stampa del Franchi dopo la sconfitta interna per 3-4 contro l'Inter.

23.30 - Inizia la conferenza stampa.

Cosa le dispiace di più?

"Non aver fatto punti, nonostante qualche errore l'avevamo recuperata mettendo in difficoltà una grande squadra e anche riuscendo a segnare. Ogni tiro che subiamo prendiamo gol, ci mettiamo del nostro, dovevamo stare più attenti. Mi dispiace, servivano punti in campionato ma non è la prima volta che perdiamo con una situazione dubbia. Poteva essere un premio ai ragazzi, per come lavoriamo e cerchiamo soluzioni alternative. Sono molto rammaricato".

L'arbitro vi ha detto qualcosa? Come giocare così anche non contro le big?

"Dobbiamo trovare l'equilibrio che non riusciamo ad avere, sia nelle gare che in queste partite dove siamo obbligati a fare punti e invece stecchiamo. Con le squadre di alto livello mettiamo l'atteggiamento giusto e usciamo con prestazioni ottime. Dobbiamo ripartire in campionato, abbiamo meno punti di quanto abbiamo fatto vedere, certe situazioni dubbie non ci hanno fatto avere di più. Quanto successo a dieci secondi dalla fine stasera lascia l'amaro in bocca. Milenkovic ha preso la posizione, l'avversario non può tirarti la maglia e spingerti: quello è fallo. Non meritavamo la sconfitta: se i ragazzi capiscono queste prestazioni, possiamo toglierci soddisfazioni in più. Dall'arbitro invece non ho sentito spiegazioni".

Manca l'espulsione a Dimarco? Rischiate di non avere più obiettivi in campionato?

"Non penso, c'è tempo per recuperare e vincere le partite, per riprenderci tutto quello che si è lasciato per strada. Stasera non voglio puntare il dito, ma ci sono tanti punti che ci stanno venendo a mancare. Tutto poi si complica, la serenità arriva da risultati e vittorie. La classifica non ci piace, volevamo muoverla mettendo in difficoltà l'Inter. Però è lunga, possiamo riprenderci e scalare posizioni".

Contento dei gol degli attaccanti?

"Ci serve però anche equilibrio e dinamismo, corsa nei ripiegamenti. Nel momento in cui vieni superato, possiamo lavorare con quattro attaccanti. Stiamo lavorando su varie situazioni e se i ragazzi le immagazzinano, possiamo utilizzarle quando ne abbiamo bisogno durante la partita per vincere. Oggi Cabral, Jovic, Kouame e Ikone sono stati bravi. Ci siamo esposti a situazioni pericolose, ma dovevamo. Lavorare e non raccogliere risultati è frustrante, ma dobbiamo continuare".

Preoccupato dagli infortuni di Gonzalez?

"Mi dispiace, stava bene, era in palla. Non so che fastidio abbia accusato, però non sta trovando continuità né prendendo forma. Lui decide le partite, ma se non è al 100% non lo può fare. Mi auguro non sia nulla di grave".

Ci conferma che Porracchio (preparatore portieri) non fa più parte del suo staff?

"Si interrompe un rapporto di lavoro, è venuto a mancare qualcosina. Si volta pagina e si va avanti".

23.39 - Finisce la conferenza stampa.