live Hellas Verona, Baroni: "Juve poteva segnare prima ma che peccato quell'ultima palla"

vedi letture

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

23:00 - Marco Baroni, allenatore dell’Hellas Verona, commenta la sconfitta per 1–0 dei gialloblu contro la Juventus all’Allianz Stadium nella decima giornata del campionato di Serie A.

TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa del tecnico in diretta.

23:42 - Baroni prende posto nella sala stampa dell’Allianz Stadium: comincia la conferenza.

Quanto è rammaricato per il gol all’ultimo? Le due punte davanti funzionano bene…

“Basta vedere che la Juventus ha fatto più falli di noi, loro non volevano farsi sfuggire la partita. La squadra ha fatto una prestazione molto buona, primo tempo la squadra mi è piaciuto molto per quello che ha fatto nelle distanze e nella manovra. Possiamo migliorare, possiamo portare la palla alle punte. Dispiace perché nel secondo tempo non siamo più andati addosso come si poteva, abbiamo pensato a essere più conservativi e questo con queste squadre non aiuta. Devi stare lontano dall’area, basta vedere l’ultima palla. Non è tanto difendere il cross, ma dovevamo difendere quella palla fuori. Ho visto della cose buone. Oggi la squadra aveva anche questa voglia di non prendere gol”.

Come avete gestito l’ultima rimessa laterale?

“La Juve poteva fare gol prima. Dispiace, è stata persa una Champions League per una rimessa. Questo fa capire che in quelle situazioni potevamo gestire meglio. Su quella palla non devi abbassarti, la Juve poteva solo fare dei cross, aveva perso la manovra. Ho finito la voce nel dire di stare alti, perché solo quello poteva aiutarci a difendere. Alcuni cambi sono stati forzati: Doig e Hongla mi hanno chiesto il cambio, anche Faraoni era andato in sofferenza. Ho messo Lazovic da quinto proprio perché dovevamo continuare a spingere”.

Qual è stata la chiave della partita che ha preparato?

“Noi alcune gare siamo andati a uomo, oggi era difficile arginare i duelli a tutto campo contro loro che sono molto forti. Abbiamo gestito le distanze, i loro esterni. Mi è piaciuta molto la squadra nella compattezza, dobbiamo penetrare meglio in area quando portiamo la palla alle punte con mezzali ed esterni. Djuric e Bonazzoli hanno fatto bene, si mettono in connessione tra loro e mi sono piaciuti. Dobbiamo migliorare nell’attacco alla porta”.

23:49 - Termina ora la conferenza stampa di Baroni.