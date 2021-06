live Il giorno di Hakan Calhanoglu all'Inter: iniziate le visite mediche dell'ex rossonero

Hakan Calhanoglu è pronto a diventare un nuovo giocatore dell'Inter. Una trattativa lampo, quella portata avanti da Marotta e Ausilio per l'oramai ex 10 rossonero. Ieri sera l'arrivo a Milano dopo la fine dell'avventura della Turchia a Euro2020, oggi le visite mediche prima della firma sul nuovo contratto. Segui su TMW gli aggiornamenti e tutte le ultime sulla prima giornata nerazzurra di Calhanoglu.

10.03 - Una trattativa lampo, durata poco più di 48 ore, quella che ha portato Hakan Calhanoglu all'Inter. L'oramai ex Milan firmerà nelle prossime ore un contratto triennale col club campione d'Italia, con Marotta e Ausilio che per battere la concorrenza e strappare il sì si sono spinti ad offrire uno stipendio importante, da 6 milioni più bonus (il Milan si era fermato a 4). Il turco si sta sottoponendo in queste ore alle visite mediche, poi si sposterà in Viale della Liberazione per la firma sul nuovo contratto interista.

9.45 - Hakan Calhanoglu sta svolgendo le visite mediche per l'Inter. Il turco si è presentato pochi minuti fa all'Humanitas di Rozzano per la prima parte dei test propedeutici alla firma sul nuovo triennale nerazzurro.