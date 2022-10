LIVE TMW - Inter agli ottavi, Inzaghi festeggia: "Centrato il primo vero obiettivo stagionale"

live Inter agli ottavi, Inzaghi festeggia: "Centrato il primo vero obiettivo stagionale"

20.50 - Oggi squalificato, Simone Inzaghi si è gustato la qualificazione agli ottavi di Champions League della sua Inter dalla tribuna, ma è lui a presentarsi in sala stampa dopo il 4-0 al Viktoria Plzen. Diretta testuale a cura di TMW.

21.15 - Inizia la conferenza stampa di Inzaghi: che impatto può avere Lukaku a livello emotivo?

"Sarà importantissimo, sappiamo il percorso che abbiamo fatto, per due mesi l'abbiamo perso e non l'abbiamo avuto. È un giocatore importante, lo conosciamo tutti e ora sta tornando nel migliore dei modi con una voglia pazzesca. Nel frattempo gli altri ci hanno dentro, sono contento per Correa che è entrato e ha fatto un assist delizioso, Lauti ha fatto una partita straordinaria e Dzeko è stato bravissimo, ci ha permesso di pulire palla. Adesso dovrò essere bravo io a scegliere".

È il secondo anno che centrate la qualificazione con una giornata d'anticipo. Cosa significa per il mondo Inter?

"Penso che l'abbia detto il nostro direttore generale, stasera potevamo coronare un piccolo sogno visto il sorteggio. Siamo stati bravissimi, era tanto tempo che non succedeva che l'Inter andasse per due anni di fila agli ottavi. Sono contento per i ragazzi e per i tifosi, vedere San Siro così pieno non è scontato così come quello che hanno fatto i ragazzi in questo girone".

Quanta consapevolezza può prendere la squadra con prestazioni come questa?

"Ci deve dare tantissima autostima, era il primo vero grande obiettivo della stagione, è stato centrato con prestazioni in crescendo. Adesso sappiamo che in campionato abbiamo del ritardo, però stiamo lavorando per cercare di accorciarlo, però sono fiducioso anche perché un'impresa del genere ti dà tanto autostima. È giusto godercela per qualche ora, per poi pensare a organizzare la partita contro la Sampdoria".

L'asse Dimarco-Bastoni fa dimenticare definitivamente Perisic?

"Sono stati bravissimi, adesso parlare di chi c'è e chi non c'è non mi va. Sono stati bravissimi, Gosens è in ripresa. Bastoni è stato fuori le ultime due partite, una per scelta mentre a Firenze aveva avuto dei problemi ma si era voluto rendere disponibile, Dimarco è in un gran momento: stasera ho visto una squadra che alla vigilia aveva tutto da perdere. Tutti si aspettavano una vittoria scontata, il risultato direbbe che è stato così ma i ragazzi sono stati molto seri nell'affrontare una gara fondamentale".

Cosa le ha detto Zhang oggi?

"Col presidente c'è un ottimo rapporto, che va avanti dal giorno della mia firma all'Inter, c'è grandissima stima reciproca, ci siamo visti negli spogliatoi, si è stretto a tutti noi perché sappiamo cosa rappresenta la Champions per l'Inter. Troppi anni non si è andati avanti, volevamo dare un seguito al passaggio dell'anno scorso, volevamo dare una soddisfazione alla società e ai tifosi, stasera sono Tati trainanti".

21.22 - Conclusa la conferenza stampa di Inzaghi