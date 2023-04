live Inter, Inzaghi è felice ma rivela: "Sul 3-3 abbiamo sentito un fischio e ci siamo fermati"

vedi letture

23.10 - Ancora sorrisi in Champions per l'Inter di Simone Inzaghi, che in conferenza stampa commenta il 3-3 col Benfica che vale l'accesso in semifinale di Champions. Diretta testuale a cura di TMW.

23.29 - Inizia la conferenza stampa di Inzaghi.

Qual è stata più difficile tra Porto e Benfica?

"Entrambe sono squadre preparate con due ottimi allenatori, secondo me abbiamo giocato meglio questo quarto rispetto all'ottavo. Sono due squadre di valore, il Benfica aveva perso due partite in nove mesi prima dell'andata. Oggi grandissimo primo tempo, nel secondo siamo stati bravi tutti insieme e poi a coprire il campo".

In questo momento la sua sensazione qual è, una liberazione?

"Sono felice, contento per i ragazzi. È un traguardo storico, importante, venuto da lontano con un girone molto difficile".

Arrabbiato per il finale?

"Ci sono gli avversari, c'è il Benfica. È una squadra forte, sul terzo gol i ragazzi mi hanno detto di aver sentito un fischio e si sono fermati. Mi sarebbe piaciuto vincere, anche se la semifinale era raggiunta, quel fischio l'abbiamo sentito anche dalla panchina e ci siamo fermati".

Come si fa a trasferire questo entusiasmo in campionato?

"È quello che dovremo fare, sappiamo da dove siamo arrivati, che calendario folle stiamo facendo, stiamo giocando ogni due giorni e mezzo, abbiamo perso punti importanti e sappiamo dove fare meglio. Probabilmente senza Champions avremmo un'altra classifica, però dobbiamo giocare da Inter tutte le partite e cerchiamo di fare questa coppa sempre al meglio: Adesso cercheremo in pochi giorni di organizzare una partita importante".

Rispetto alle due partite giocate col Milan a gennaio, che differenza si aspetta?

"Abbiamo visto in questi anni, col Milan abbiamo fatto tantissime partite è una squadra di assoluto valore, noi avremo anche la semifinale di Coppa Italia. A parte Skriniar ho tutti a disposizione, stasera De Vrij, un giocatore col contatto in scadenza, si è infiltrato per essere disponibile, perché sapeva che eravamo in difficoltà coi difensori contati. Cerco di alternare i giocatori quando è possibile, adesso spero di poterli avere tutti a disposizione tranne Skriniar".

Si aspettava che Schmidt cambiasse più giocatori all'inizio?

"Non so che scelte potesse fare. Ha optato per la stessa formazione, è difficile fare critiche a Schmidt perché ha fatto un percorso straordinario in campionato e in Champions. Gli ho stretto la mano e ho fatto i complimenti, abbiamo centrato la semifinale contro una squadra forte che siamo riusciti a rendere normale per due grandi partite".

23.35 - Conclusa la conferenza stampa.