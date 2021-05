live Inter, Stellini: "Sanchez, duro colpo. Crediamo di recuperarlo per la Juve"

vedi letture

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

22.55 - L'Inter campione d'Italia non si ferma neanche a pancia piena. Roma battuta 3-1 a San Siro con i gol di Brozovic, Vecino e Lukaku. Il vice tecnico dei nerazzurri, Cristian Stellini, è atteso in conferenza stampa post-gara: seguila LIVE su TuttoMercatoWeb.com

23.14 - Iniziata la conferenza stampa di Cristian Stellini

L'Inter non è sazia? - "Sempre giusto giocare con voglia e spirito combattivo. È mancata a un certo punto la tensione, ma siamo riusciti a fare quindici vittorie di fila a San Siro. Non è cosa da poco"

Cosa cambia giocare con lo scudetto già in bacheca? - "Non cambia nulla, giochi con una leggerezza e felicità maggiore. Giocare sempre per vincere denota mentalità e atteggiamento giusto, che bisogna sempre avere per il nostro percorso di crescita"

Le condizioni di Sanchez? - "Ha preso un duro colpo alla caviglia, aveva perso un po' di sensibilità e perciò ha preferito uscire. Crediamo di recuperarlo per la prossima gara a Torino contro la Juventus"

23.16 - Terminata la conferenza stampa di Cristian Stellini