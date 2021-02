live Juve, Pirlo sul rigore: "Ce ne sarebbero quattro a partita"

Si ferma la rincorsa della Juve, sconfitta dal Napoli col rigore di Insigne. A breve il commento in conferenza del tecnico bianconero Andrea Pirlo.

Risultato ingiusto?

"Penso proprio di sì, anche Gattuso credo abbia fatto un'analisi corretta. Nella ripresa abbiamo creato tanto, mel primo tempo avevamo gestito bene il possesso, credo che non avessimo fatto male".



Ha avuto un dialogo con l'arbitro a fine gara: di cosa si parlava?

"Il portiere ha perso tempo tutta la partita, se non lo ammonisci mai è normale che conduca sempre questo tipo di partita".



Il rigore?

"Non l'ho visto, ma se si danno rigori come questo ce ne sarebbero da dare tre o quattro a partite secondo quello che mi hanno detto i miei calciatori".



Che umore c'è nella squadra?

"Siamo arrabbiati perchè non meritavamo di perdere questa partita, ci è mancato solo il gol. La prestazione è stata buona, resta fiducia. Peccato aver lasciato i tre punti"



Sulle scelte

"Dybala è fuori da oltre un mese, non abbiamo soluzioni lì davanti. Ci adattiamo, abbiamo giocato molte partite e posso solo complimentarmi con i ragazzi"



Chi recupera per il Porto in Champions?

"Spero di recuperare tutti, ora vediamo Cuadrado che ha avuto un problema. Speriamo di recuperare sul piano mentale e fisico".



20.40 Termina la conferenza stampa di Andrea Pirlo.