Juventus, Allegri: "Dei giocatori in rosa solo 3 o 4 sono stati in testa alla classifica"

23:00 - Massimiliano Allegri commenta la vittoria per 1-0 della Juventus contro l’Hellas Verona all’Allianz Stadium nella decima giornata del campionato di Serie A.

23:29 - Allegri prende posto nella sala stampa dell’Allianz Stadium: comincia la conferenza.

Più contento della prestazione o della vetta?

“Contento della vittoria che hanno ottenuto i ragazzi, abbiamo tirato molto e concesso poco. Poi il fatto di essere rimasti ordinati fino all’ultimo, siamo stati bravi a giocarla fino alla fine. La palla va a Szczesny, poteva andare alta. Siamo stati bravi a giocarla. Miretti l'ha spostata per Gatti e abbiamo visto com'è finita l'azione. Non era semplice oggi, c’è stata una grande prestazione sotto tutti i punti di vista. Abbiamo due giorni di festa, martedì avremo smaltito la vittoria e bisogna cominciare a lavorare in funzione di Firenze. Detto questo bisogna stare equilibrati, abbiamo allontanato il quinto posto e ora bisogna digerire la vittoria e non esaltarsi per quanto fatto”.

Quanto siete cresciuti a livello caratteriale?

"La squadra sta crescendo dal punto di vista dell'autostima, la serenità con cui affronta le partite. Da martedì bisogna pensare alla Fiorentina, bisogna continuare a lavorare, a migliorare. Le vittorie danno una spinta importante, ma adesso serve far regnare l'equilibrio".

C’è amarezza su alcune situazioni arbitrali?

“Non c’è amarezza, c’è solo gioia di aver vinto la partita. La squadra ha fatto una buona prestazione, il calcio è bestiale perché hai avuto tante occasioni, alla fine prendi il palo e per fortuna Cambiaso era lì a buttarla dentro. Altrimenti saremmo venuti via col rammarico”.

Partita della svolta?

“Non cambia la stagione, è iniziata da dieci partite. Dobbiamo tenere questa media per entrare nelle prime quattro, abbiamo tanti margini di miglioramento soprattutto e a livello di esperienza e queste partite aiutano”.

Quanto c’è di Allegri in questa Juve?

“C’è il fatto che ho a disposizione una rosa diversa rispetto all’anno scorso, con meno esperienza. Penso che di tutti i ragazzi che avevo a disposizione stasera solo 3 o 4 sono stati in vetta alla classifica nella loro carriera, sono contento per loro”.

Cosa manca a Vlahovic?

"Ha fatto una buona partita anche tecnicamente, deve migliorare la condizione perché era tanto che era fermo. Nell’arco dell’annata ci sono momenti in cui uno sta meglio o peggio, starà a me poi valutare. Fino a che è stato in campo sono stato contento di quello che ha fatto”.

Ha detto qualcosa a Kean?

“Deve rimanere tranquillo perché dalla sua ha il fatto che è molto migliorato in come gioca le partite, della pesantezza che ha in campo. Stasera l’ho tolto perché si era innervosito, ha preso l’ammonizione e non era la sua serata”.

23:36 - Termina ora la conferenza stampa di Massimiliano Allegri.