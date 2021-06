live Mancini dopo il poker alla Repubblica Ceca: "Ne mancano solo sette da vincere..."

Dalla pancia del Dall'Ara, parlerà il ct Roberto Mancini dopo la vittoria per 4-0 contro la Repubblica Ceca. Un successo bello e meritato quello degli azzurri. "La squadra ha ripreso da dove avevamo lasciato, abbiamo giocato contro una squadra forte, fisica. E' stato un ottimo test. Sarà la formazione anti Turchia? C'è possibilità, sì".

Sui 4 gol "I ragazzi ora devono stra tranquilli come han sempre fatto. Se giochiamo bene possiamo far bene, mancano sette partite da vincere, è ancora lunga...".

Sulle gerarchie "Tutti i giocatori sono importanti per l'Europeo. Sia Immobile che Belotti sono importanti per noi".

Sulla partita "Siamo usciti bene, anche quando ci venivano a pressare con 4 giocatori".

Su cosa lavorare ora "C'è sempre da migliorare tutto, siamo giovani, dobbiamo migliorare in tutto. Ci sono state cose meno buone, bisogna lavorare su questo ora. Siamo una squadra ma la base di lavoro è buona per tutto".

Sui ballottaggi "Emerson aveva bisogno di giocare, non ha giocato molto ultimamente. Chiesa può giocare a destra o sinistra, se cambiamo qualcosa non ci sono problemi. Tutti sanno essere importanti e giocare bene. Se cambiamo Ciro col Gallo non cambia niente, la squadra gioca insieme da tempo e si conosce bene".

Su Immobile "Da lui, Belotti e Raspadori chiedo che facciano quello che sanno fare. Certe cose le fanno con San Marino e con la Repubblica Ceca. Siamo fortunati ad averli: dobbiamo fare gol, poi".

Sui ko "Pellegrini è recuperato. Verratti ha fatto passi da gigante, penso di poterlo recuperare per la Turchia. Lo vedo molto bene sinceramente. Sensi a casa? Vediamo, valutiamo, penso di sì".

Su cosa farà la differenza "Se non vinci questi risultati non contano niente. Però aver fatto tante gare positive, offensive... Portiamo questo all'Europeo, partire da questa base è importante. L'Europeo è fatto da momenti, situazioni, gara strane, ma siamo un'ottima squadra e iniziamo tranquilli".

Finisce qui la conferenza stampa di Roberto Mancini