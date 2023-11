live Milan, Pioli: "Per il momento che è siamo stati un po' più bassi"

Stefano Pioli, allenatore del Milan, è presente in conferenza stampa al termine del match contro la Fiorentina. Segui le sue dichiarazioni con il live testuale su TMW.

Vittoria importante...

"Sì, ma se riusciamo a darle continuità. Non abbiamo ancora superato il momento delicato, ma abbiamo fatto la partita che dovevamo fare per spirito, mentalità e determinazione. Poi il Dortmund è un'altra cosa, l'avremmo preparata alla grande anche senza questa vittoria. Non può essere la vittoria di oggi a sistemare tutte le cose".

Si aspettava di più da Chukwueze?

"Non ha avuto un inizio brillantissimo, ma è arrivato fuori condizioni in estate e poi si è fatto male. Stasera mi è piaciuto, anche se da lui ci si aspetta il gol o l'assist e darà il suo apporto".

La squadra si muove poco?

"Non sono tanto d'accordo, ci siamo mossi proponendo situazioni in fase offensiva".

Come ha sistemato la fascia sinistra?

"Pulisic dentro al campo porta via il terzino e Theo ha più campo. Si può fare anche con Leao, ma lui con i piedi sulla linea... Pulisic e Leao insieme? Leao mi piace coi piedi sulla linea con Theo che va dentro, ma facciamo diversi movimenti".

Secondo tempo figlio della preoccupazione del momento?

"Abbiamo fatto i primi 7-8 minuti del secondo tempo con una azione di qua e una di là. Dopo le ripartenze, anche per il momento, abbiamo preferito stare un po' più bassi".

Che partita ha fatto Jovic?

"Credo che abbia veramente tanto talento, tecnico, sa giocare bene a calcio. Gli deve scattare qualcosa nella sua testa perché può fare di più. Ha dei margini di miglioramento di cui solo lui non si accorge".

