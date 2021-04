live Roma, Fonseca: "Contrario alla Superlega. Campionato? Non sono soddisfatto"

13.45 - Dopo la sconfitta di Torino la Roma torna in campionato e contro avrà l'Atalanta. Nei tre precedenti di Fonseca con i bergamaschi, i giallorossi sono sempre usciti sconfitti e gli infortuni non aiuteranno il tecnico portoghese che alle 14 parla in conferenza stampa. Di seguito le sue parole:

14.03 - Inizia la conferenza

Che idea si è fatta della SuperLega?

"Come quasi tutti gli allenatori sono contrario. Sono orgoglioso di far parte del calcio, abbiamo dimostrato che l'importate non sono i soldi, ma i tifosi, i calciatori e gli allenatori. Io sono molto orgoglioso di questo. Sono totalmente contrario a questa SuperLega e orgoglioso della posizione della Roma"

La squadra ha limiti strutturali?

"Fino a marzo siamo sempre stati tra le prime quattro, dopo abbiamo perso dei giocatori importanti. Ora abbiamo l'Europa League mentre tutti gli altri hanno la settimana libera. Ho fatto diversi cambi ed è successo questo, vogliamo tornare ad essere forti anche in Serie A e domani vogliamo fare una buona partita".

La Roma deve ispirarsi all'Atalanta?

"Sono realtà diverse, quello che sta succedendo a loro è da ammirare. Ma non possiamo fare questo paragone".

Un bilancio sulla stagione.

"Penso che non è tempo di fare bilanci, quelli vanno fatti a fine stagione".

Cosa può fare il calcio per migliorare?

"Non sono preoccupato per il futuro del calcio. Possiamo sempre migliorare, ma anche in momenti di grande difficoltà abbiamo dimostrato come il calcio possa sopravvivere. Stiamo regalando comunque uno spettacolo ai tifosi nonostante ci manchino allo stadio".

Che Roma dobbiamo aspettarci ora?

"Una Roma motivata, il campionato non è chiuso. Ora dobbiamo pensare alla gara con l'Atalanta sapendo che non abbiamo giocato come dobbiamo ultimamente. Non abbiamo perso l'identità".

Ha perso Pedro anche, preoccupato anche per Manchester?

"Non sto pensando al Manchester, ma all'Atalanta e poi al Cagliari. Sono ottimista sugli infortunati".

Come valuta il campionato della Roma?

"Non sono soddisfatto, potevamo fare di più. Ma non è tempo di bilanci".

Possibili gestire al meglio ricavi ed essere competitivi?

"Sì. Il tempo è importante avere tempo per fare la programmazione".

Si respira un'atmosfera dimessa, come sta preparando la sfida con l'Atalanta?

"Con ambizione. Dobbiamo fare una partita ambiziosa per tentare di vincere la partita. Il campionato non è chiuso, dobbiamo giocare per vincere".

Come prosegue il percorso di Mkhitaryan e Veretout per la condizione ottimale?

"Stanno bene. Normale che nelle prime partite non erano nelle miglior condizioni fisiche, ma dobbiamo farli giocare e credo che stanno migliorando".

14.11 - Termina la conferenza stampa