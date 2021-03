live Roma, Fonseca: "Non siamo qui per difenderci. Attacco? Non mi preoccupa"

17.45 - Domani si gioca il secondo round degli ottavi di finale dell'Europa League e la Roma parte dal vantaggio di 3-0 del match d'andata con lo Shakhtar Donetsk. Alle 18 sono previste le parole in conferenza stampa di Paulo Fonseca. Di seguito il live testuale

18.08 - Inizia la conferenza

Sull'attacco

“Quello che è importante è fare gol, gli attaccanti stanno lavorando bene e il gol verrà. Non sono preoccupato”.

Prima di andare via dallo Shakhtar le regalarono un quadro. Cosa può dirci?

"Mi piacerebbe conoscere la persona che lo ha fatto. Ora è nella mia casa a Kiev".

Castro lo ha definito un suo amico. Anche per lei è così?

"Non è la partita tra Paulo Fonseca e Luis Castro. Siamo amici, ma saremo avversari".

Volete vincere anche domani o sarà più importante difendere?

"Noi vogliamo vincere. Non possiamo dire che saremo più attenti alla difesa o all'attacco. E' importante difendere bene, ma se segniamo sarà più complicato per lo Shakhtar. Non siamo venuti qui a difendere".

Ha passato tanti anni qui allo Shakhtar, ci sono tre momenti che ricorda più di altri?

"E' difficile, ho passato grandi momenti. Ho vinto sempre le coppe e il campionato. Ci sono tanti momenti importanti passati qui. I più felici sono quando abbiamo vinto campionato, coppa e supercoppa".

Farà del turn over visto il vantaggio acquisito all'andata?

"E' vero che abbiamo fatto un buon risultato a Roma, ma conosciamo la qualità dello Shakhtar e dobbiamo essere molto concentrati. Conosco il carattere dei giocatori e vogliono lottare per cambiare il risultato. Dobbiamo fare una grande partita per non avere sorprese".

Si può dire che è tornato a casa sua?

"Sì, qui è come tornare a casa. Mia moglie e i miei figli sono ucraini".

Cristina (moglie di Fonseca) è cresciuta qui e per lei lo Shakhtar è molto importante, cosa ha detto alla fine della prima gara?

"Come sapete è una tifosa dello Shakhtar, ma quando io sono arrivato a casa lei era contenta. Abbiamo parlato e lei voleva che vincessi questa gara. Poi siamo sempre attenti a quello che lo Shakhtar fa e se possiamo guardiamo sempre le sue partite".

Si è parlato di un interesse della Roma per Yaremchuk, è vero?

"Non è vero, conosco il calciatore, è bravissimo, ma non abbiamo mostrato interesse in questo momento. Se vediamo le notizie qui in Ucraina: io ho visto che la Roma era interessata a tutti i giocatori dello Shakhtar (ride, ndr)".

Taison sarà svincolato a fine stagione. La Roma vuole prenderlo in estate?

"Lo Shakhtar ha molti giocatori di valore che potrebbero giocare in Italia. E' vero che nella passata stagione c'è stato un interesse per Taison, ma ora non c'è nulla. Nè con lui né con altri".

La Roma ha preparato i calci di rigore per domani?

"Sì, li abbiamo allenati come sempre. Per me è difficile poi fare un'analisi sullo Shakhtar: sono una squadra forte. In questa stagione ha battuto il Real Madrid e pareggiato con l'Inter, tutte le squadre hanno fasi meno positive, ma nell'ultima gara ha vinto 4-0. Io devo essere più concentrato sulla mia squadra. Per me è importante essere concentrati domani che sarà difficile".

18.27 - Termina la conferenza