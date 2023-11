live Roma, Mourinho: "Amichevole con lo Slavia? Parole di Sarri offensive per Praga"

vedi letture

Premi F5 per aggiornare la diretta!

18.50 - Domani la sfida in Repubblica Ceca contro lo Slavia Praga e la Roma si gioca il primato aritmetico del giorno. Vincendo sarebbe qualificata e queste sono le parole di José Mourinho alla vigilia della sfida di Europa League.

18.55 - Slitterà di almeno 15 minuti la conferenza di José Mourinho

19.38 - Inizia la conferenza

Che partita sarà domani?

"Per me la partita della vita è sempre la prossima. Dal giorno che ho iniziato a essere professionista di calcio è così. Partita della vita per il Praga, ma anche per me".

Sarà più dura della gara d'andata?

"Certo, a Roma abbiamo segnato dopo un minuto e quando è così ci sono condizioni per fare una gara diversa. La gara è stata poi sotto controllo. Ma lo ripeto, lo Slavia è una squadra forte, ha organizzazione e qualità. L'allenatore è bravo. Ha un bello stadio. Noi siamo vicini alla qualificazione".

Conosce Praga? Che ne pensa dei suoi calciatori?

"Purtroppo io conosco aeroporti, alberghi e stadi di tutto il mondo. Una bella città come Praga non la conosco tanto, perché non ho il tempo di visitarla. I giocatori? Ci sono tanti giocatori storici del vostro paese. Ho avuto uno di loro, uno dei migliori portieri di sempre per me (Cech, ndr)".

Sarri ha detto che siete qui per fare un’amichevole. Cosa ne pensa? Domani giocherà Pagano?

“Riccardo domani sarà in panchina. Sta qui con voi perché fa parte della sua evoluzione come giocatore. Sta giocando tantissimo, lo scorso anno era un ragazzino di Pirmavera e lui sono sicuro che è facile. Sarri? Se qualcuno si deve sentire offeso con le sue dichiarazioni è la gente di Slavia. Rispetto sempre i miei avversari, lo Slavia è un’ottima squadra e quello che fa la differenza è il modo di pensare le partite. Magari la differenza tra un allenatore che ha vinto 25 titoli contro uno che ne ha vinti pochi è esattamente questa mentalità: ogni partita si gioca e non si sono amichevoli. Delle sue dichiarazioni mi piacerebbe sentire la reazione della Lega, è stata una critica diretta e obiettiva, quindi aspetto”.

Per lei è più possibile raggiungere la Champions attraverso il campionato o l’Europa?

“Non lo so, vogliamo fare il meglio possibile in campionato. Poi vogliamo continuare in Europa per il terzo anno di seguito, vogliamo fare le cose in modo serio e vedere dove possiamo arrivare. Ci saranno difficoltà, però sono cresciuto nel calcio con questo modo di pensare. La prossima partita e competizione è la più importante”.

19.55 - Termina la conferenza