live Torino, Brekalo: "C'è un bel progetto, spero di giocare a Reggio Emilia"

L'ultimo acquisto del Torino, Josip Brekalo, si presenta ufficialmente come giocatore granata. Segui live la conferenza stampa dallo stadio Olimpico Grande Torino su TuttoMercatoWeb.com.

Ore 14.42 - La conferenza stampa di Brekalo.

Al fianco del giocatore c'è il dt, Davide Vagnati: "Finiamo le presentazioni dei nuovi arrivati. Brekalo è quello arrivato per ultimo, ma non per questo non è stato trattato e ne avevamo parlato tanto tempo fa, qualche mese indietro. Mi ha subito fatto una bella impressione: ha personalità e la dimostra sul campo. E' bravo nell'uno contro, è giovane ma ha anche 30 presenze in Nazionale e ha giocato in Europa League e Bundesliga. Siamo contenti che faccia parte del nostro progetto, ha talento e darà un grande contributo"

Come ti trovi a Torino?

"Buongiorno a tutti. Sto provando a imparare l'italiano il più in fretta possibile. Sono felice, mi sto allenando bene con il gruppo e c'è grande qualità in questa squadra. Speriamo di raggiungere grandi obiettivi".

Cosa vorresti che la gente dicesse di te?

"Ho grandi speranze per questa stagione, mi auguro che si notino le mie qualità offensive e difensive"

Qual è il tuo sogno?

"E' un gran piacere giocare in serie A, ho rispetto per il campionato e sono curioso di vedere il livello. Qui c'è un bel progetto. E' un ottimo step per la mia carriera"

Cosa ti chiede Juric?

"So esattamente cosa vuole, devo soltanto lavorare duramente"

Qual è il tuo ruolo naturale?

"A destra o a sinistra sul fronte d'attacco non cambia, è questo il ruolo che ho sempre fatto. Sono curioso di vedere questo sistema di gioco, ho bisogno di tempo per adattarmi ma ho le qualità giuste per mettermi a disposizione"

Quali sono le differenze tra i campionati dove hai giocato e quello italiano?

"C'è tanta tattica, bisogna imparare tante cose. Questo sistema di gioco può aiutare me e la squadra, io sono a disposizione"

Speri di debuttare già a Reggio Emilia?

"Certamente, come tutti vorrei giocare sempre e mi alleno duramente per ritagliarmi il mio spazio. Spero di giocare"

Juric disse che i giocatori croati sono feroci: ti senti così?

"E' la presentazione giusta, è vero. Juric è stato chiaro, vuole che tutti diano il 100% già in allenamento"

Prima di venire al Toro avevi parlato con Pjaca?

"Avevo parlato solo con il mister, ma sono in ottimi rapporti con Marko: abbiamo giocato insieme alla Dinamo Zagabria e siamo andati via lo stesso anno. Siamo grandi amici, possiamo giocare insieme e lui mi può aiutare molto nel percorso di ambientamento"

C'è un giocatore cui ti ispiri?

"Ci sono tanti grandi giocatori da cui imparare, voglio essere me stesso e avere il mio modo di giocare"

Perché hai scelto il Toro?

"Mi piace il progetto, ho parlato con Juric e ho capito che questo sarebbe potuto essere un grande step per la mia carriera"

Com'è andato il tuo ultimo giorno di mercato? Hai temuto di non arrivare?

"E' stato un giorno interessante: non ho mai avuto paura, ma un po' di ansia sì (ride, ndr). Ma ero convinto che sarebbe andato tutto bene"

Ore 14.59 - Termina la conferenza stampa di Brekalo.