live Torino, Juric: "Soddisfatto per la partita. Servono due giocatori"

23.45 - Il Torino strappa il pass con fatica, la Feralpisalò è battuta 2-1 in rimonta. Dopo lo spavento iniziale, i granata ribaltano il risultato e creano tante occasioni, sbattendo tante volte contro il portiere Pizzignacco. Vojvoda e Ilic firmano il passaggio del turno, a novembre l'ostacolo sarà il Frosinone. A breve, il tecnico del Torino Ivan Juric commenterà la partita in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com.

Ore 23.53 - Comincia la conferenza stampa di Ivan Juric

E' un Toro dei balcani con Vojvoda e Ilic

"Vojvoda non parla la mia lingua...(ride, ndr). Abbiamo creato tanto, non abbiamo perso la testa e dovevamo pensare a segnare. Sono soddisfatto per la nostra partita"

Siete ancora incompleti?

"Abbiamo perso cinque giocatori: dobbiamo sostituire Lazaro e Miranchuk. Poi se va via qualcuno, bisognerà intervenire ulteriormente. Siamo a un buon punto, dobbiamo vedere se riusciamo a completarla e migliorarla"

Quindi cosa manca?

"Esterno sicuramente...se va via Singo serve un altro esterno. Miranchuk dava qualità, dobbiamo ragionare: numericamente ci siamo, ma dobbiamo alzare la qualità"

Come mai avete segnato solo due gol?

"Un po' tutto...Potevamo fare meglio e siamo stati precipitosi, anche se Pizzignacco è stato molto bravo"

Cosa manca davanti?

"Abbiamo parlato a Pinzolo: dobbiamo valutare Pellegri per capire che strada prendere, gira intorno a questo. Poi dipende dalle opzioni che ci sono, è inutile prendere qualcuno se non alza la qualità"

Come ha visto Verdi?

"L'ho visto bene, è libero di testa e ha fatto un buon ritiro. Ha sempre avuto problemi fisici, ma adesso non si è fermato. In gare chiuse come oggi preferisco lui a Karamoh"

Ore 23.58 - Termina la conferenza stampa di Juric