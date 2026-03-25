Liverpool e United su Kalulu. Per la Juventus è incedibile e si parla anche di rinnovo

In una stagione fatta di alti e bassi, la Juventus ha trovato una certezza assoluta nel rendimento di Pierre Kalulu. Il difensore, dopo lo scorso anno in prestito dal Milan, la scorsa estate è stato riscattato dai bianconeri ed è a tutti gli effetti un asset della società.

L'impatto e la continuità trovata sul campo hanno convinto alcune squadre di Premier League a seguirlo con particolare attenzione, dalle informazioni riportate da Il Giornale. Fra queste ci sono soprattutto Liverpool e Manchester United, società che potrebbero muoversi concretamente nei prossimi mesi.

Il francese per la Juventus è considerato incedibile, per questo motivo sarà alzato il muro di fronte ad eventuali assalti. Per farlo, nelle idee della società bianconera ci sarebbe anche una proposta di rinnovo importante sia in termini di durata che di cifre: nello specifico un nuovo contratto con scadenza 2030 e aumento dell'ingaggio fino a toccare i 3,5 milioni di euro netti più bonus.