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Juventus, Kalulu: "Fiorentina e Torino ci renderanno la vita difficile"

Juventus, Kalulu: "Fiorentina e Torino ci renderanno la vita difficile"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
ieri alle 23:22Serie A
Pierpaolo Verri

Pierre Kalulu interviene ai microfoni della sala stampa dello stadio "Via del Mare" al termine di Lecce-Juventus.

La vittoria vi tranquillizza un po'?
"Oggi ci abbiamo provato tanto, il Lecce ha spinto e sapevamo che sarebbe stata una partita combattuta. Sono molto contento dei tre punti".

Sul gol annullato?
"Ho visto che è stato annullato per pochissimo. L'arbitro ha lasciato giocare abbastanza, penso sia stato bravo".

Sulla corsa Champions?
"Fiorentina e Torino faranno di tutto per renderci la partita difficile. I risultati delle altre li guardo poco".

Sul tuo rinnovo di contratto?
"Sono contento qui, sto disputando una stagione in crescita. Ora pensiamo a raggiungere il nostro obiettivo, poi dopo il mondiale e le vacanze ci sarà tempo per parlarne".

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