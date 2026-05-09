Live TMW Juventus, Kalulu: "Fiorentina e Torino ci renderanno la vita difficile"

Pierre Kalulu interviene ai microfoni della sala stampa dello stadio "Via del Mare" al termine di Lecce-Juventus.

La vittoria vi tranquillizza un po'?

"Oggi ci abbiamo provato tanto, il Lecce ha spinto e sapevamo che sarebbe stata una partita combattuta. Sono molto contento dei tre punti".

Sul gol annullato?

"Ho visto che è stato annullato per pochissimo. L'arbitro ha lasciato giocare abbastanza, penso sia stato bravo".

Sulla corsa Champions?

"Fiorentina e Torino faranno di tutto per renderci la partita difficile. I risultati delle altre li guardo poco".

Sul tuo rinnovo di contratto?

"Sono contento qui, sto disputando una stagione in crescita. Ora pensiamo a raggiungere il nostro obiettivo, poi dopo il mondiale e le vacanze ci sarà tempo per parlarne".