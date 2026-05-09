Juventus, Kalulu: "Fiorentina e Torino ci renderanno la vita difficile"
Pierre Kalulu interviene ai microfoni della sala stampa dello stadio "Via del Mare" al termine di Lecce-Juventus.
La vittoria vi tranquillizza un po'?
"Oggi ci abbiamo provato tanto, il Lecce ha spinto e sapevamo che sarebbe stata una partita combattuta. Sono molto contento dei tre punti".
Sul gol annullato?
"Ho visto che è stato annullato per pochissimo. L'arbitro ha lasciato giocare abbastanza, penso sia stato bravo".
Sulla corsa Champions?
"Fiorentina e Torino faranno di tutto per renderci la partita difficile. I risultati delle altre li guardo poco".
Sul tuo rinnovo di contratto?
"Sono contento qui, sto disputando una stagione in crescita. Ora pensiamo a raggiungere il nostro obiettivo, poi dopo il mondiale e le vacanze ci sarà tempo per parlarne".
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