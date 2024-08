Liverpool, ecco Chiesa: "Ho detto subito sì, scelta facile. Premier miglior lega del mondo"

È tutto vero: Federico Chiesa ha lasciato la Juventus ed è ufficialmente un nuovo giocatore del Liverpool. Niente Inter dunque per l'ala sinistra italiana, che ha lasciato definitivamente la Serie A per tuffarsi a capofitto in un nuovo Paese e in un nuovo accattivante campionato come la Premier League, mettendosi in discussione in un parco attaccanti molto folto e completo come quello dei Reds allenati da Arne Slot. Pubblicato l'annuncio su ogni social ufficiale, il club inglese ha poi trasmesso le prime parole del neo arrivato.

La dichiarazione. "Finora è stato un giorno fantastico e sono molto felice di essere un giocatore del Liverpool. Quando Richard Hughes mi ha chiamato e mi ha detto: 'Vuoi unirti al Liverpool?' - e l'allenatore mi ha chiamato - ho detto subito di sì perché conosco la storia di questo club, so cosa rappresenta per i tifosi. Quindi, sono felicissimo e non vedo l'ora di iniziare", ha esordito Chiesa.

Sulla facilità avuta nel prendere una decisione così importante nella sua carriera: "Scelta semplice? Lo è stata. Lo è stata per molte ragioni, perché ho sentito subito che le persone con cui ho parlato riponevano molta fede e fiducia in me, ed è quello che volevo. Quindi è davvero fantastico essere qui, è un sogno che si avvera per me giocare per il Liverpool e giocare in Premier League, che è il miglior campionato del mondo".