Ufficiale
Livramento lascia l'Hellas Verona e vola in Portogallo: ha firmato con il Casa Pia
TUTTO mercato WEB
Attraverso il proprio sito ufficiale, l'Hellas Verona ha annunciato l'addio di Dailon Livramento, che raggiunge il Casa Pia in prestito: "Hellas Verona FC comunica di aver ceduto al Casa Pia Atlético Clube - in prestito con opzione - il diritto alle prestazioni sportive dell'attaccante capoverdiano Dailon Livramento. Hellas Verona FC saluta Dailon e gli augura il meglio per questa nuova esperienza professionale".
Articoli correlati
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Vlahovic ha fatto prigioniera la Juve. Rischio Chivu. Conte e un Napoli che sa soffrire. Con Rabiot il Milan può lottare per il titolo
Le più lette
4 La Juve ha scelto Openda: accordo con il Lipsia, alle 12 il belga sarà a Torino per le visite mediche
Ora in radio
18:05Speciale Calciomercato
Speciale Calciomercato live dal Sheraton di Milano per l'ultimo giorno di mercato dalle ore 18 alle 20.30
Speciale Calciomercato live dal Sheraton di Milano per l'ultimo giorno di mercato dalle ore 18 alle 20.30
Primo piano
La Juve ha scelto Openda: accordo con il Lipsia, alle 12 il belga sarà a Torino per le visite mediche
Serie A
Serie B
Palermo, con l'infortunio di Bardi il club cerca un altro portiere: trattativa per Marson dell'Avellino
Serie C
Calcio femminile