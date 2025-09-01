Ufficiale Pontedera, dal Bari arriva in prestito il centrocampista Filippo Faggi

L'US Città di Pontedera comunica di aver acquisito a titolo temporaneo da SSC Bari i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Filippo Faggi.

Faggi, centrocampista centrale classe 2003, cresciuto nel settore giovanile della SPAL, ha alle spalle 69 presenze (3 gol e 1 assist) in Serie C, suddivise tra Imolese, Virtus Entella e Gubbio. Nel 2023 ha esordito sia in Serie B che in Coppa Italia con la maglia del Bari.

Benvenuto Filippo