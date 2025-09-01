Ufficiale
Atalanta U23, Tommaso De Nipoti passa in prestito al CD Castellon
TUTTO mercato WEB
Atalanta BC comunica di aver ceduto al CD Castellon il calciatore Tommaso De Nipoti a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026.
Grazie e in bocca al lupo, Tommaso!
Altre notizie Serie C
Editoriale di Luca Calamai Vlahovic ha fatto prigioniera la Juve. Rischio Chivu. Conte e un Napoli che sa soffrire. Con Rabiot il Milan può lottare per il titolo
Le più lette
4 La Juve ha scelto Openda: accordo con il Lipsia, alle 12 il belga sarà a Torino per le visite mediche
Ora in radio
18:05Speciale Calciomercato
Speciale Calciomercato live dal Sheraton di Milano per l'ultimo giorno di mercato dalle ore 18 alle 20.30
Speciale Calciomercato live dal Sheraton di Milano per l'ultimo giorno di mercato dalle ore 18 alle 20.30
Primo piano
La Juve ha scelto Openda: accordo con il Lipsia, alle 12 il belga sarà a Torino per le visite mediche
Serie A
Serie B
Palermo, con l'infortunio di Bardi il club cerca un altro portiere: trattativa per Marson dell'Avellino
Serie C
Calcio femminile