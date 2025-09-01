Ufficiale Venezia, rinforzo in mezzo al campo: dal Genoa arriva Emil Bohinen

Il Venezia FC comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni, le prestazioni sportive del centrocampista norvegese Emil Bohinen dal Genoa CFC.

Cresciuto calcisticamente nello Stabæk, con cui ha collezionato 73 presenze, 9 gol e 10 assist, Bohinen, 26 anni, si è trasferito nella stagione 2020/21 al CSKA Mosca, disputando 14 partite con 2 reti e 1 assist. Nel gennaio 2021 è approdato in Italia, alla Salernitana, con cui ha esordito in Serie A e raccolto 49 presenze e 1 assist. Successivamente ha vestito le maglie di Genoa (9 presenze) e Frosinone, con cui da gennaio 2025 ha totalizzato 12 partite, mettendo a segno 3 gol e 1 assist.

A livello internazionale, Bohinen ha completato l’intera trafila con le selezioni giovanili della Norvegia, arrivando a disputare 10 incontri e segnare 1 gol con l’Under 21.

Emil Bohinen

"Ho scelto di venire a Venezia perchè è una società che ha un progetto molto interessante, appena ho ricevuto l'offerta del club ho subito accettato. Sarà una stagione in cui cercheremo di raggiungere gli obiettivi che sono stati fissati e io sono qui per questo, mettendomi a completa disposizione del mister e della squadra. Non vedo l'ora di scendere in campo davanti ai nostri tifosi al Penzo."

Benvenuto, Emil!