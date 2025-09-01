Fiorentina, c'è il rinnovo di Severini: la centrocampista firma fino al 2028
Emma Severini rinnova il suo contratto con la Fiorentina fino al 2028. Di seguito il comunicato del club viola:
"ACF Fiorentina è lieta di comunicare di aver rinnovato l’accordo con la calciatrice Emma Severini fino al 30 Giugno 2028.
La centrocampista classe 2003 è cresciuta con i nostri colori e dopo un triennio di esperienza in giro per l’Italia è tornata a casa, disputando oltre 70 partite con la nostra maglia.
Emma commenta così il suo rinnovo: “Mi ha convinta la città e il fatto che fin da bambina ho sempre tifato questa squadra. Credo ci sia un buon progetto, le sensazioni sono positive. La motivazione è quella di crescere e farlo insieme a questi colori e questa società, con l'obiettivo di portare Firenze in alto”
La nostra storia insieme continua, verso nuovi traguardi!"
