Ufficiale Fiorentina, c'è il rinnovo di Severini: la centrocampista firma fino al 2028

Emma Severini rinnova il suo contratto con la Fiorentina fino al 2028. Di seguito il comunicato del club viola:

"ACF Fiorentina è lieta di comunicare di aver rinnovato l’accordo con la calciatrice Emma Severini fino al 30 Giugno 2028.

La centrocampista classe 2003 è cresciuta con i nostri colori e dopo un triennio di esperienza in giro per l’Italia è tornata a casa, disputando oltre 70 partite con la nostra maglia.

Emma commenta così il suo rinnovo: “Mi ha convinta la città e il fatto che fin da bambina ho sempre tifato questa squadra. Credo ci sia un buon progetto, le sensazioni sono positive. La motivazione è quella di crescere e farlo insieme a questi colori e questa società, con l'obiettivo di portare Firenze in alto”

La nostra storia insieme continua, verso nuovi traguardi!"