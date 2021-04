Llorente protagonista a 36 anni: "Udinese, non ci ho pensato su due volte". E apre al Watford...

Fernando Llorente, a 36 anni suonati, è ancora protagonista in Serie A. Lo scorso gennaio l'attaccante spagnolo si è trasferito infatti dal Napoli all'Udinese, firmando un contratto fino al 2022 e ritrovando subito minutaggio e fiducia. "Sono contento della decisione presa nell’ultima sessione di mercato", ha raccontato l'ex Juventus ai microfoni del quotidiano Marca. "Mi avevano parlato molto bene di Udine e della sua squadra, quando mi hanno cercato non ci ho pensato su due volte prima di firmare. Prima di venire qui non mi sentivo bene, quando non scendi in campo per tanto tempo perdi il ritmo partita. Se a 36 anni gioco ancora, è per via di quella splendida sensazione che provo dopo ogni gol. Non aver segnato per un intero anno è stato brutto".

Llorente ha parlato poi anche della possibilità di trasferirsi in futuro al Watford, società inglese dello stesso proprietario bianconero (la famiglia Pozzo): "Non lo so, la Premier è un campionato pazzesco, ho bei ricordi lì. Sono aperto a qualsiasi tipo di proposta, ora però penso a fare bene con l’Udinese da qui al termine della stagione", la chiosa del classe '85.