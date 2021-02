Lo sfogo di Gattuso? Gasperini: "Lo stimo molto. In questi casi le vittorie aggiustano tutto"

Il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, nella sua intervista a Rai Sport alla vigilia della sfida contro il Napoli in Coppa Italia, ha parlato anche dello sfogo di Rino Gattuso di domenica scorsa: "Penso che il Napoli sia una squadra forte e lo sta dimostrando. Io di Rino ho la massima stima. Non conosco la situazione ma so che in questi casi le vittorie aggiustano tutto. Però in questo caso noi non siamo molto dell’idea".