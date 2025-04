Lo striscione dei tifosi della Roma all'Olimpico: "Talento e attaccamento, blindate subito Svilar"

Prima della gara dell'Olimpico contro l'Hellas Verona, ai microfoni di Sky Sportè intervenuto il direttore sportivo Florent Ghisolfi per commentare la gara, ma non solo. Il dirigente giallorosso ha fatto anche il punto sulle trattative di rinnovo del portiere Mile Svilar, uno dei protagonisti in positivo della stagione.

"Sono ottimista - ha detto Ghisolfi - stiamo parlando con il suo agente. Lui è concentrato sul campo. Non abbiamo fretta, il contratto va a scadenza nel 2027. E' importante per il club, lui sta bene a Roma e si merita il rinnovo", ha concluso il direttore sportivo della Roma.

Dello stesso avviso sembrano essere gli stessi tifosi giallorossi, che in Curva Sud hanno esposto lo striscione con il seguente messaggio: "Talento, attaccamento alla maglia e voglia di lottar, blindate subito Mile Svilar".