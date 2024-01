Locatelli: "Inter-Juve? Chi vincerà sarà il più bravo, gli altri poi parlano"

Manuel Locatelli, centrocampista della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo il 3-0 rifilato al Lecce: "Per me è stata una grande vittoria su un campo difficile, loro prendono pochi gol. Il mister ci chiede calma, ma è quello che dobbiamo fare, alla fine il gol lo riusciamo a trovare".

Quanto è importante aver ritrovato i gol con gli attaccanti?

"Sono contento per Dusan, si prende le responsabilità sta facendo bene, deve star tranquillo perché i gol prima o poi arrivano. Yildiz fa la differenza, ora aspettiamo anche Chiesa. Comunque il lavoro di squadra premia anche il lavoro degli attaccanti, quando hai questo spirito riesci a fare grandi risultati".

Cosa ha di più l'Inter e cosa avete di più voi?

"L'ho detto più volte, noi siamo un gruppo di giocatori più giovani, loro hanno poù esperienza di noi, ma noi dobbiamo pensare al nostro percorso e a vincere questo tipo di partite. Chi vincerà sarà più bravo, gli altri poi parlano".

Nelle ultime gare sei andato spesso alto a prendere l'avversario e da alcuni tuoi recuperi sono arrivati gol. Da cosa nasce questo tuo atteggiamento?

"Viene fuori dal fatto che è una cosa che proviamo, poi è chiaro che quando si sta bene fisicamente si riesce ad arrivare più volte in alto. Io ho sempre detto che mi piace arrivare a giocare anche più avanti, ma questa è una cosa che si fa durante la partita, è un lavoro che facciamo di squadra, è un pressing che facciamo di squadra, siamo migliorati in questo e sicuramente è un aspetto importante per noi".