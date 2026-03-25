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Lodi: "Vergara poteva starci benissimo in Nazionale. Ma se alla prima a Napoli avesse sbagliato?"

Lodi: "Vergara poteva starci benissimo in Nazionale. Ma se alla prima a Napoli avesse sbagliato?"TUTTO mercato WEB
© foto di Federico Gaetano
Andrea Piras
Oggi alle 12:37Serie A
Andrea Piras

Intervenuto ai microfoni di Radio TuttoNapoli, Francesco Lodi, tra i talent scout di Vergara, ha parlato del talento del Napoli: "Se sarebbe stato convocato in Nazionale? Sicuramente il suo nome circolava già in ambito nazionale, sì, poteva starci benissimo, anche perché ha dimostrato in quelle partite che ha giocato di tener botta sia nel campionato italiano che anche in Champions League contro squadre di un certo valore. Per me poteva starci benissimo. Questo è un intoppo che a lui sicuramente dispiace, perché stava bene nel Napoli e nella nazionale, ma ha tanto tempo per far sì che tutto questo possa ricapitare alla prossima volta. Deve solamente stare sereno, tranquillo, non accelerare i tempi del recupero, perché quando acceleri i tempi dopo un infortunio possono succedere altre cose. Deve fare il percorso giusto e poi rientrare nel club nel finale di stagione, giocandosi tutte le carte per far bene nel Napoli e sperare in una convocazione al Mondiale".

Prima di rispondere alla domanda su quanto ci sia di Conte nella crescita di Vergara, l'ex Catania ha chiesto: "Ti faccio una domanda: se io sono Conte e metto Vergara in campo e alla prima partita sbaglia, in una piazza come Napoli, sai cosa succede? Che si dice che non è pronto. Quindi ha fatto bene Conte ad aspettare. È un allenatore che ha vinto ovunque, sa gestire queste situazioni. È stato bravo Vergara ad allenarsi sempre e aspettare la sua occasione senza chiedere di andare via. È stato bravo il mister a capire il momento giusto per farlo giocare. Quando ti fa fare cinque o dieci minuti, ti sta dicendo di farti trovare pronto. Queste sono le piccolezze dei grandi allenatori. In Italia però si giudica sempre in base ai risultati: si vorrebbero i giovani, ma poi appena sbagliano vengono criticati".

Infine un'analisi sulla lotta per lo scudetto: Il campionato non è finito. La Serie A è diventata equilibratissima: oggi puoi perdere con chiunque. Il Napoli ha pagato l’assenza di giocatori importanti, perché con la rosa completa se la giocava fino alla fine con l’Inter. Adesso l’Inter è in difficoltà e il Napoli può fare un filotto di vittorie. Il calcio è anche episodi: un palo, una deviazione e cambia tutto. Ma il Napoli, se fosse stato sempre al completo, sarebbe stato lì a giocarsi lo Scudetto punto a punto".

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