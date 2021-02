Lozano ko, il dottor De Nicola: "Doveva fermarsi prima, adesso almeno un mese di stop"

"Dovrà restare fermo almeno per un mese". Alfonso De Nicola, ex responsabile dello staff medico del Napoli, ha parlato dell'infortunio rimediato da Hirving Lozano nell'ultimo turno di campionato contro la Juve: "Sarebbe stato meglio se si fosse fermato subito - ha detto -. La distrazione di primo grado è una lesione piccolissima e normalmente in 3-4 settimane ce la puoi fare. Per Lozano, ho letto che è una distrazione di secondo grado. Probabilmente si fosse fermato subito ce l'avrebbe fatta in 3-4 settimane, ora ci vorrà almeno un mese. Un mese pieno".

Lozano salterà a il doppio confronto di Europa League col Granada, gli eventuali ottavi di finale ma anche le sfide di campionato contro Atalanta, Benevento, Sassuolo, Bologna e, quasi certamente, anche quella contro il Milan del 14 marzo.