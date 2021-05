Luis Alberto il grande sacrificato della Lazio? Può partire per finanziare i colpi estivi

Tuttosport oggi in edicola fa il punto su Luis Alberto e sulla sua stagione. Il ventottenne spagnolo è cambiato, anche a livello di numero e rendimento: non fa più assist ma segna, tanto da essere il secondo miglior marcatore della Lazio alle spalle di Ciro Immobile. A 9 reti, punta il suo record in Serie A di 11 marcature della stagione 2017/2018. Sarà però questa l'ultima a Roma? Il giornale torinese spiega che ora la Lazio pensa che possa essere lui il big ideale da vendere in estate per rifare il mercato per il prossimo anno.