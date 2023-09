Luis Alberto: "Per ora Lazio un po' confusa ma mi aspetto buone cose dopo la vittoria sul Toro"

Il centrocampista della Lazio Luis Alberto ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna del Corriere dello Sport ha parlato della stagione attuale dei biancocelesti: "Per ora è una Lazio un po' confusa. Io mi aspetto buone cose dopo la vittoria sul Torino, un passaggio fondamentale, crisi evitata. Pensavo che saremmo ripartiti anche dopo l’Atletico Madrid, battendo il Monza, invece ci hanno messo spesso sotto.

Ci sono stati momenti in cui ho veramente pensato di andar via. Come ti ho detto, lo scorso dicembre e il primo anno, quando non trovavo spazio. Parlai con Inzaghi prima di partire per Auronzo: ‘Mister, voglio andare in Spagna e ricominciare un’altra volta nel mio Paese’. Lui dopo cinque minuti rispose: ‘No, no, ti faccio diventare play’.