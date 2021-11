Luiz Felipe e il rinnovo da firmare: la Lazio vuole chiuderlo prima degli assalti delle big

vedi letture

Gennaio si avvicina e dal giorno successivo della fine del mercato, ovvero dal 1 febbraio, i calciatori in scadenza nell'estate 2022 saranno liberi di firmare un contratto da svincolati con una nuova società. Per questo il tema delle scadenze, che Tuttomercatoweb.com ha deciso di affrontare in modo ampio e approfondito in questi giorni di sosta per le Nazionali, diventa sempre più delicato. Perché molti club, proprio in questi giorni, stanno cercando di trovare la quadra per alcuni degli accordi più importanti. Uno speciale che tocca molte tappe e tanti nomi 'big' della nostra Serie A. Come quello di Luiz Felipe.

Contratto da aumentare

Leader della difesa della Lazio, il suo contratto è in scadenza nel 2022 e il brasiliano percepisce solo 650 mila euro. La Lazio dovrà cercare un accordo per non rischiare di farselo scappare anche perché sul centrale brasiliano non mancano gli interessamenti. Il Betis Siviglia in Spagna, tra le altre, si è inserita sul giocatore ma il ds Igli Tare sta cercando da tempo di provare a trovare l'intesa per bloccare l'addio di Luiz Felipe e confermarlo alla corte di Sarri. Con cui sta facendo bene anche in una difesa a quattro.

A lungo termine?

La proposta della Lazio per l'italo-brasiliano è quella di un'intesa fino al 2026. La volontà sarebbe anche quella di provare a chiudere il prima possibile, proprio per non arrivare nella finestra dove il giocatore potrebbe avere anche proposte più concrete sul tavolo. Quando ne ha parlato l'ultima volta, lo stesso Luiz Felipe era stato chiarissimo. "La mia scelta è di rimanere qui, sto bene, questa maglia è speciale. Vorrei rimanere tanti anni. Ma di questo se ne occupa il mio procuratore, io penso al campo". Solo che era luglio inoltrato. E la sterzata la Lazio vorrebbe darla, anche se solo ora.