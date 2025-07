Ufficiale Luiz Felipe lascia il Marsiglia e torna in Spagna: è un giocatore del Rayo Vallecano

Il Rayo Vallecano ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Luiz Felipe Ramos Marchi, difensore centrale italo-brasiliano che arriva a rinforzare il reparto arretrato della squadra madrilena in vista della stagione 2025/26. Classe 1997, Luiz Felipe vanta una carriera solida e ricca di esperienza nei maggiori campionati europei. Dopo essersi affermato con la Lazio, dove ha giocato per cinque stagioni da protagonista in Serie A e nelle competizioni europee, il centrale ha avuto modo di conoscere anche la Liga spagnola, militando nel Real Betis tra il 2022 e il 2024 prima di trasferirsi in Arabia Saudita, nell'Al Ittihad.

Reduce da un’esperienza di sei mesi in Ligue 1 con l’Olympique Marsiglia (non entusiasmante, solo 4 presenze), Luiz Felipe è ora pronto a una nuova sfida ne LaLiga. Il club di Vallecas, con questo colpo, aggiunge al proprio organico un elemento di affidabilità e qualità, che conosce bene il campionato e può diventare un punto di riferimento per la linea difensiva.

Il comunicato del club recita: "Il Rayo Vallecano di Madrid e Luiz Felipe hanno raggiunto un accordo grazie al quale il giocatore entrerà a far parte della nostra squadra". Non sono noti i termini del contratto e dell'accordo con il club francese.