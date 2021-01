Luiz Felipe si opera? La Lazio ha due opzioni: un nuovo difensore o reintegrare Vavro

Il responso del consulto che Luiz Felipe ha avuto in Germania ha evidenziato la necessità dell'operazione in artroscopia per sistemare la cartilagine della caviglia malconcia. Oltre a questa ipotesi, però, per il difensore della Lazio c'è anche la soluzione della terapia conservativa (in pratica, la cura dell'infortunio parallela alla gestione nelle partite). Così, in attesa della decisione del 23enne, sono due le scelte della Lazio nel caso si dovesse procedere con l'operazione: comprare un nuovo difensore o reintegrare Vavro.