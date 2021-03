Lukaku non brilla, l’Inter fatica e sbatte sul muro del Torino: 0-0 al termine dei primi 45’

Partita bloccata allo stadio Olimpico: 0-0 al termine del primo tempo tra Torino e Inter, i nerazzurri non sono riusciti a scardinare la linea difensiva dei padroni di casa. Diverse opportunità da entrambe le parti, ma l’occasione migliore è capitata a Lyanco: il difensore brasiliano, da due passi, ha colpito il palo. Nessuna rete fino a questo momento, gli ospiti dovranno cercare di invertire la rotta nella ripresa per poter strappare una vittoria fondamentale in chiave scudetto.

NERAZZURRI PERICOLOSI - La squadra di Conte parte subito bene con Lautaro Martinez: bel taglio dell’argentino sul cross di Perisic, ma la girata di testa si perde sul fondo. Dopo pochi minuti El Toro ha un'occasione clamorosa su errore di Vojvoda, ma Lyanco sporca il pallone e devia sopra la traversa. Sugli sviluppi di un corner ci prova anche De Vrij, il centrale olandese non inquadra lo specchio della porta. I granata non rischiano e col passare dei minuti l’Inter fatica a trovare gli spazi necessari per poter far male.

TORO A UN PASSO DAL GOL - La squadra di Nicola attende e prova a far male sulle ripartenze. Al 29’ la grande occasione capita proprio ai granata: Bastoni perde la marcatura su Lyanco, il difensore di casa colpisce indisturbato di testa ma da due passi prende il palo. La squadra di Conte prova ad abbozzare una reazione, gli spazi però sono intasati e il Torino si difende senza mai scoprirsi. Lautaro è il più attivo dei suoi mentre Lukaku gira a vuoto: giornata difficile per il belga fino a questo momento, poco lucido negli ultimi 16 metri. Il primo tempo si chiude sullo 0-0, ai nerazzurri serve un cambio di passo nei secondi 45’ di gioco.