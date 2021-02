Maicon: "Hakimi fa la differenza. Mio erede? Senza dubbio ha già dimostrato tanto"

vedi letture

Ospite del sito ufficiale dell'Inter, l'ex nerazzurro Maicon commentato così le emozioni che regala solo il Derby di Milano: "Sarei voluto andare a San Siro a vivere in prima persona questo Derby: sarà senz'altro una gara spettacolare. Purtroppo il Covid ha fermato questa mia voglia di assistere dal vivo a una gara così importante. Da tifoso penso che questa partita sarà decisiva per l'assegnazione del titolo".

In molti parlano di Hakimi come tuo erede: ti rivedi in lui?

"Vedendo le partite si capisce che parliamo di un giocatore in grado di fare davvero la differenza. Ma è difficile sbilanciarsi e fare paragoni: ognuno ha le sue qualità, le sue caratteristiche, ma senza dubbio ha già mostrato molto di quello che sa fare. Acquisisce sempre più consapevolezza e fiducia, questo è importante. Mi auguro che possa migliorare per dare il suo meglio all'Inter".