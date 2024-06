Malesani: "Baroni alla Lazio? È all'altezza, i tifosi stiano tranquilli e gli diano tempo"

Baroni alla Lazio ottima scelta: garantisce Alberto Malesani. In un'intervista al Corriere dello Sport, ha parlato positivamente di colui che gli faceva da vice al Verona nella stagione 2002/03.

Malesani, Baroni alla Lazio: è sorpreso?

"Finalmente è approdato in una grande squadra, quella che gli compete per la sua bravura".

È sbagliato lo scetticismo sul suo conto?

"Molto sbagliato! Nel mondo del calcio non è facile emergere con un cammino come il suo, solo grazie ai risultati. In Serie B è stato il tecnico che ha ottenuto più punti negli ultimi 5-6 anni. Ha conquistato tante promozioni, ha meritato ogni traguardo. Per questo la sua soddisfazione ora è doppia".

I tifosi della Lazio hanno espresso il proprio malcontento.

"Fidatevi, è uno all'altezza. Nel calcio non si vive di nomi, ma di risultati e di idee. Lui ne ha tante, ai tifosi dico di stare tranquilli e dargli tempo".

Soltanto parole di stima, insomma.

"È completo, preparatissimo. A Verona l'ho visto motivato, è uno curioso, che ha tante idee. Conosce diversi sistemi di gioco e gli allenatori che va ad affrontare. E poi non dimentichiamoci una cosa: è stato un calciatore importante, è un aspetto che può contare in uno spogliatoio".

Alla Lazio avrà più pressioni, riuscirà a gestirle?

"Marco ottimizza al massimo le risorse a disposizione. Certo, poi dipende dagli obiettivi e dal gruppo che gli daranno in mano. Nessuno fa miracoli. Bisogna vedere che mercato farà la Lazio, che squadra verrà allestita".

Comunque la scelta di Lotito è stata molto criticata.

"Non mi sembra un presidente mangia-allenatori, anzi, più uno che ha tanta pazienza. Ha scelto sempre bene i propri tecnici, non è uno che esonera o cambia tanto per cambiare. Penso che gli darà tutto il tempo per fare bene".