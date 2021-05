Manchester City, Estiarte: "Un privilegio essere in finale. Noi favoriti? Non ci credo"

Il direttore della prima squadra del Manchester City Manuel Estiarte ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della finale di Champions League contro il Chelsea: "E' un'emozione, un privilegio. Siamo qua. Chi l'avrebbe mai detto? Dopo un grande lavoro diventa un sogno. Adesso godiamocela".

Condannati a vincere? Il City parte come favorito?

"Chi è che ci dà come favoriti? Non ci credo. In finale c'è tensione e nervisimo. Chi riuscirà a gestire queste tensioni nel miglior modo e far così sì il talento esca, vincerà la partita. La finale è fatta di dettagli. A volte giochi col freno a meno perchè le emozioni ti colpiscono. Bisogna saperle gestire".