Estiarte: "Messi il migliore in assoluto, chi ha dei dubbi lo fa solo per interessi personali"

vedi letture

Il direttore della prima squadra del Manchester City Manuel Estiarte ha parlato ai taccuini di AM di Leo Messi: "E' il migliore in assoluto. E chi ancora si chiede se lo sia davvero, può avere solo degli interessi personali. Ho visto da vicino la sua esplosione al Barcellona: ogni allenamento uno spettacolo gli highlights per lui non bastano".