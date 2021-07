Estiarte elogia Maresca: "E' da 10 in tutto, al City ha svolto un gran lavoro con i giovani"

Il direttore della prima squadra del Manchester City Manuel Estiarte ha parlato ai taccuini di AM del neo tecnico del Parma Enzo Maresca: "Maresca è da 10 in tutto. Anni fa venne a Manchester per studiare Guardiola. A fine allenamento parlarono mezzoretta tra loro. La sera Pep mi chiamò nel suo ufficio e mi disse: 'Questo qua ci capisce'. Al City ha svolto un gran lavoro con i giovani".