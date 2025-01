Marelli: "Gigot non da rosso, Pellegrini sì. Niente seconda ammonizione a Tchoauna"

Luca Marelli, dagli studi di DAZN, ha commentato l'arbitraggio di Lazio-Como partendo dall'episodio che ha portato all'infortunio di Nico Paz: “Gigot entra chiaramente sul pallone e, solo in un secondo momento, sulla caviglia di Nico Paz. Abbiamo visto episodi del genere, in questa stagione e in quelle passate: Baschirotto e Bartesaghi vennero puniti con il rosso, ma nelle analisi successive venne detto che il cartellino doveva essere giallo. Fallo avvenuto fuori area, il Var non poteva far nulla”.

Sul fallo di Pellegrini su Diao: "A livello Uefa questo non è considerato fallo da ammonizione per spa, ma per comportamento antisportivo. Ci doveva essere il secondo giallo e quindi il rosso".

Sul secondo giallo a Tchaouna: "Non c'è nessun movimento verso Moreno, ma è lui che tocca la gamba di Tchaouna. Non c'era né fallo né giallo, era un normalissimo contatto di gioco".