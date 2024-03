Marelli: "Non c'è rigore su Osimhen. L'unica mancanza di Orsato è un giallo a Linetty"

Luca Marelli, ex arbitro e moviolista Dazn, dopo Napoli-Torino ha analizzato così i vari episodi arbitrali della partita diretta da Daniele Orsato: "La gomitata di Osimhen al volto di Buongiorno è imprudenza e non condotta violenta. Orsato è stato bravo ad accorgersi del gomito alto, grazie forse anche al quarto ufficiale. Osimhen non si accorge di Buongiorno e gli rifila una gomitata involontaria, quindi è un gesto imprudente e il cartellino giallo è giusto.

C'è una mancanza di Orsato nei confronti di Linetty, che commette due infrazioni e gli manca un giallo, prima per fallo su Kvaratskhelia e poi su Traoré. Questo è un errore. Quantomeno per una questione di somma di falli andava ammonito, ma bastava anche solo il fallo su Traoré. Secondo giallo a Zapata? No, perché Zapata non rifila un colpo a Lobotka, c'è solo un contatto leggero e casuale".

I giocatori del Napoli a fine partita hanno protestato fortemente con Orsato per un contatto tra Buongiorno e Osimhen. Anche su quest'episodio si è soffermato Marelli: "Mario Rui a fine gara gli ha dato del fenomeno, ha fatto bene Orsato a far finta di niente. Il contatto c'è ma è lievissimo, c'è un braccio di Buongiorno poggiato sulla schiena di Osimhen ma non c'è nessuna spinta, quindi non ci sono gli estremi per un calcio di rigore":