Marroccu spiega l'intrigo Scamacca: "Trattenerlo al Genoa un vero e proprio colpo di Preziosi"

vedi letture

Cosa è successo con Scamacca? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Francesco Marroccu, direttore sportivo del Genoa che nel corso di una intervista rilasciata a 'Telenord' ha spiegato la permanenza del centravanti classe '99, al centro di un vero e proprio intrigo di mercato negli ultimi giorni tra Genoa, Sassuolo, Juventus e Parma. "E' successo che la nostra idea fin da subito, con l'arrivo di Strootman e di Onguene, era quella di preservare un gruppo che stava funzionando. Da subito abbiamo stabilito che trattenerlo sarebbe stato un colpo. Il chiodo fisso del presidente e nostro era quello di trattenere Scamacca e nel finale di mercato Preziosi ha fatto rispettare il blasone del Genoa non cedendo alle lusinghe arrivate al ragazzo.

Allo stesso modo mi è piaciuto Scamacca, non ha mai spinto per alcuna soluzione affidandosi a noi. Il Genoa ha creduto in Scamacca quando ancora la Serie A non l'aveva vista da nessuna parte".