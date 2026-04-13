Massimo Mauro duro sul Milan: "Alla proprietà non interessa vincere"

Ai microfoni di SportMediaset, Massimo Mauro ha parlato del momento del Milan dopo il pesante tonfo interno con l'Udinese, coi rossoneri sconfitta per 3 a 0 a San Siro. Questo il suo pensiero:

"Siamo sicuri che alla proprietà del Milan interessi vincere? Questo è il punto vero secondo me. All'Inter hanno costruito una maniera che funziona, con l'esigenza di non buttare via soldi ma con l'idea di fare una squadra che possa vincere. Al Milan in questi anni non mi sembra che ci sia qualcuno contento di vincere… Sembrava Ibrahimovic potesse portare un po' di ambizione, invece… Dovete dire poi ad Allegri che è al Milan, per me non si può ascoltare il tecnico del Milan che dice che bisogna arrivare quarti. Sei al Milan… Secondo me stanno approfittando della statura di Allegri, però così rischia anche lui".