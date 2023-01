Massimo risultato col minimo sforzo. Lazio avanti con Felipe, l'Empoli non punge: è 1-0 al 45'

vedi letture

Massimo risultato col minimo sforzo. La Lazio chiude in vantaggio la prima frazione contro l’Empoli, decisivo il colpo di testa di Felipe Anderson con la deviazione decisiva di Caputo. Immobile e compagni hanno cercato a lungo la seconda rete, ma tutto resta in bilico in vista della ripresa.

Felipe Anderson sblocca il match nel giro di un minuto e mezzo

L’approccio da parte dei padroni di casa è stato praticamente perfetto: aggressione alta del pallone e ripartenze fulminee. Il risultato? Vantaggio dopo un minuto e trenta secondi sul colpo di testa di Felipe Anderson e la deviazione decisiva di Caputo nella propria porta. Una rete che ha indirizzato immediatamente il match, dopo pochi minuti Immobile ha avuto sul piede il pallone del 2-0, ma la conclusione del numero 17 è terminata di poco alta.

La Lazio ci prova, l’Empoli non graffia: biancocelesti avanti al 45’

Il copione però è cambiato col passare dei minuti, il ritmo si è affievolito con l’Empoli in gestione e la Lazio pronta a far male in contropiede: clamorosa l’occasione non sfruttata da Zaccagni sul cross dal lato opposto di Lazzari, centrale la conclusione di Marusic bloccata senza problemi da Vicario. La squadra di Sarri ci ha provato nei minuti finali senza però trovare il raddoppio: si chiude un primo tempo praticamente a senso unico. Alla Lazio è mancata soltanto una cosa: il secondo gol.

Segui la diretta testuale di Lazio-Empoli su TMW!