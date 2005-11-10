Fiorentina, la svolta arriva in laguna e ha il volto sfacciato di Mastantuono. Che ha battuto pure Messi

La svolta arriva in laguna, e ha il volto giovane e sfacciato di Franco Mastantuono. La Fiorentina cambia marcia al primo colpo con Paolo Vanoli in panchina: dopo un avvio complicato, i viola ritrovano vittoria, gol e soprattutto convinzione e Venezia finisce 4-2 per i toscani, trascinati dalla tripletta dell'argentino, assoluto protagonista della serata. Il nuovo corso riparte così nel segno dell'Albiceleste: Mastantuono si prende la copertina, mentre Matteo Pellegrino trova ancora la via del gol e firma la sua seconda rete consecutiva. Una notte che può rappresentare molto più di una semplice vittoria: la Fiorentina ritrova sé stessa e scopre di avere finalmente una marcia in più.

È stata la serata di Franco Mastantuono. L'argentino ha calato la prima tripletta in Serie A e ha battuto una serie di record: a 19 anni e 28 giorni l'ex Real Madrid è diventato il giocatore più giovane della Fiorentina ad aver realizzato una marcatura multipla in Serie A. Superato Claudio Desolati, autore di due gol a 19 anni e 52 giorni il 17 marzo 1974 contro il Torino. Ma non finisce qui, perché Mastantuono è anche il primo giocatore nato nel 2007 a realizzare una tripletta nel massimo campionato italiano, il più giovane straniero di sempre a riuscirci e il calciatore argentino più giovane di sempre a fare una tripletta nei top 5 campionati, superando un certo Lionel Messi. Una serata da predestinato, dunque, per il talento di proprietà del Real Madrid, capace di prendersi la scena proprio nel momento in cui la Fiorentina aveva più bisogno di un protagonista.

E se Mastantuono si prende tutti i riflettori, l'altra firma argentina della serata è quella di Matteo Pellegrino. L'attaccante ha trovato ancora una volta il gol, confermando il momento positivo e andando a segno per la seconda partita consecutiva. Dopo la rete contro il Torino, arriva un'altra marcatura pesante, questa volta nel cuore della rimonta viola. Due argentini a segno, due segnali importanti per Vanoli e una Fiorentina che sembra aver trovato nel talento albiceleste una delle chiavi per lasciarsi alle spalle le difficoltà.