Matthaus sponsor di Bisseck in Germania: “All'Inter dicono che cambia tutto”

Tutti concordi in terra tedesca: nella nuova Germania di Jurgen Klopp a convincere più di tutti rispetto alle novità fra i giocatori convocati è stato Yann Bisseck. Il centrale dell'Inter è stato promosso dalla critica nonostante il deludente ko contro la Grecia in Nations League. Ed ora sono in tanti a parlare di lui anche per il futuro della DFB.

L'ex Inter Matthaus esalta Bisseck in Germania

Fra cui uno che l'Inter la conosce bene come l'ex Pallone d'Oro, Lothar Matthaus. Che in una intervista rilasciata alla Bild si è fatto portatore di un messaggio legato al giocatore nerazzurro: "All’Inter mi dicono da due anni che la difesa senza Yann Aurel Bisseck non sarebbe neanche lontanamente così forte", le sue parole ad esaltare il difensore di Chivu.

Matthaus cita Bergomi per parlare di Bisseck

Per confermare le proprie parole poi, Matthaus fa anche il nome di un altro ex Inter in particolare, anche lui oggi opinionista per Sky (ma in Italia): Giuseppe Bergomi. Matthaus infatti ha aggiunto: "Il mio vecchio compagno Giuseppe Bergomi ne parla in termini entusiastici e dice che è già un giocatore di livello mondiale. E se una cosa del genere me la dice un esperto come lui, allora gli credo".