Mauro: "Menomale che rinnovano Spalletti. È la prima certezza della Juventus"

"Menomale che verrà rinnovato il contratto a Luciano Spalletti, è la prima certezza della Juventus". Parole di Massimo Mauro, uno che all'interno dell'ambiente Juventus c'è stato e sa che cosa significa giocare con la maglia bianconera addosso e dover sopportare le pressioni che ne derivano. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha spiegato comunque come il tecnico di Certaldo non sia un mago e per lottare per lo scudetto abbia bisogno di giocatori all'altezza.

Mauro individua poi quali sono i giocatori più a rischio partenza, quelli che le big apprezzano maggiormente, menzionando Gleison Bremer, Khephren Thuram e Kenan Yildiz: "Spalletti dovrà creare la consapevolezza di essere forti e dimostrarlo umilmente gara dopo gara. L'ambiente ti tiene sempre con i piedi per terra, dovrebbe essere più facile rispetto al lavoro che ha fatto alla guida del Napoli".

Infine Mauro dedica un pensiero anche alla sfida contro l'Atalanta, che arriva in un momento particolare per la Juventus. Il 2-0 contro il Genoa ha ridato morale, ma la partita è stata un po' altalenante: "La Vecchia Signora ha tutto da perdere e niente da guadagnare a Bergamo. Lunedì mi è sembrato che nella ripresa snobbassero l'avversario e facessero di tutto per non vincere il match".